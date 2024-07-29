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В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд рейса Казань-Адлер

Вероятно, все случилось из-за самосвала «КамАЗ»

Readovka

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Поезд, который курсировал из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Об этом рассказали в Readovka.

В сообщении говорится, что сегодня примерно в обед состав сошел с рельсов. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. О потерпевших пока ничего неизвестно. Вероятно, все случилось из-за самосвала «КамАЗ».

Приблизительно 100 человек пострадали, пишет 112.

Ранее мы писали о том, что татарстанец спровоцировал массовую аварию в Ульяновской области из 8 машин. Дорожное происшествие из 6 легковых автомобилей и 2 грузовиков, по предварительным данным, спровоцировал именно житель Татарстана, который был в грузовике MAN.

Кроме того, мы говорили, что что 50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране. 35 туристов сплавлялись по реке Белой, несмотря на предупреждения со стороны властей об опасности.

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