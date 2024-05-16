В Советском районе Казани новые проезды получили официальные названия

В Казани появились новые проезды. Сегодня, 16 мая, они получили официальные названия.

Согласно постановлению, новые проезды называются:

Проезд №1 — «Эшчелэр — Эшчеләр юлы»;

Проезд №2 — «Хэрэкэт — Хәрәкәт юлы»;

Проезд №3 — «Предпринимателей — Эшмәкәрләр юлы»;

Проезд №4 — «Механизаторов — Механизаторлар юлы»;

Проезд №5 — «Промышленников — Сәнәгатьчеләр юлы».

Названия уже внесены в адресный план Казани и реестр названий улиц города.