В Советском районе Казани новые проезды получили официальные названия
В Казани появились новые проезды. Сегодня, 16 мая, они получили официальные названия.
Согласно постановлению, новые проезды называются:
Проезд №1 — «Эшчелэр — Эшчеләр юлы»;
Проезд №2 — «Хэрэкэт — Хәрәкәт юлы»;
Проезд №3 — «Предпринимателей — Эшмәкәрләр юлы»;
Проезд №4 — «Механизаторов — Механизаторлар юлы»;
Проезд №5 — «Промышленников — Сәнәгатьчеләр юлы».
Названия уже внесены в адресный план Казани и реестр названий улиц города.
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