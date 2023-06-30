В прошлом году был только один: в Татарстане за 2023 год зарегистрировали 72 случая кори

За 2023 год в Татарстане случаев заболевания корью стало больше в 72 раз

Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала, что за шесть месяцев 2023 года в Татарстане были зарегистрированы 72 случая кори. Она также отметила, что в прошлом, 2022, году зарегистрировали только один случай.

Со слов Марины Патяшиной, наиболее часто заболеваемость регистрируется среди прибывших из Таджикистана, Кыргызстана, а также других не привитых против кори жителей республики.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что ребенок получает вакцину против кор в один год, после чего ревакцинация выполняется уже в возрасте шести лет. Взрослое население обязательно вакцинируется до 55 лет, если относятся к группе риска.

Патяшина отметила, что группа риска - это те, кто работает с большим количеством людей, к примеру медработники, специалисты сферы образования, транспорта, торговли, вахтовики. Она также напомнила, что, если человек собирается в поезду, не будет лишним сделать прививку от кори перед этим.