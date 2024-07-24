В метро «Проспект Победы» 24 июля пожилой мужчина упал на рельсы

24 июля 2024 года, в 10:50 на станции метро «Проспект Победы» в Казани пенсионер рухнул с платформы и оказался на путях. К счастью, машинист увидел мужчину и вовремя остановился.

Работники метрополитена быстро вывели потерпевшего с путей и вызвали бригаду медиков. Как сообщил сам пострадавший, у него просто закружилась голова.

Сейчас движение электросоставов осуществляется в обычном режиме. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Ранее мы писали о том, что председатель Следственного управления Следственного комитета России Александр Бастрыкин расследует драку с участием мигрантов в Набережных Челнах.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 35-летний рабочий арматурного завода скончался после травмы. Все случилось в механическом цеху на ул. Аделя Кутуя в региональной столице 20 июля 2024 года.