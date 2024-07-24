В Казани 35-летний рабочий арматурного завода скончался после травмы

Один из объектов вылетел из станка и прилетел в голову одному из сотрудников.

В механическом цеху на ул. Аделя Кутуя в Казани 20 июля 35-летний работник компании «Динамика» скончался после того, как в него прилетела заготовка. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Потерпевший умер в больнице. После случившегося специалисты организовали проверку.

Кроме того, прокуратура даст оценку работе ответственных лиц, сейчас эксперты думают о возбуждении дела.

Ранее мы писали о том, что в Казани грузовик насмерть сбил 16-летнего подростка. Напомним, в понедельник 21-летний водитель грузового автомобиля сбил несовершеннолетнего, который переезжал дорогу на разрешающий цвет светофора.

Кроме того, мы говорили, что в казанском СНТ «Лагерная» женщина нашла в земли боеприпас времен Гражданской войны.