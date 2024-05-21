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В метро Казани возобновили движение поездов

Передвижение поездов в казанском метрополитене восстановлено в установленном графике, как сообщили в МУП "Метроэлектротранс".

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Передвижение поездов в казанском метрополитене восстановлено в установленном графике, как сообщили в МУП "Метроэлектротранс".

Информация о приостановке движения поездов в казанском метро распространилась в социальных сетях. В 15:11 Метроэлектротранс объявил об увеличении интервала движения поездов в казанском метрополитене по техническим причинам.

"Задержка движения временная. Приносим свои извинения", - гласила информация.

Около 16:00 МУП заявило, что поезда в казанской подземке снова следуют по установленному графику.

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