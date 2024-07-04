В Мамадышском районе открылся новый пляж на Каме

В Мамадышском районе на берегу реки Камы был открыт новый городской пляж. Об этом рассказали в государственном комитете по туризму Татарстана. На участке есть спуск, пешеходные дорожки, кабинками для переодевания, а также спасательный и медицинский инвентарь. Пляж располагается около дома отдыха «Берсут».

Место было оборудовано в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Напомним, что в 2022 году РТ получил 1,7 млрд рублей на осуществление национального проекта. Из них в 2024 году хотят потратить 419 млн рублей. 173,6 млн рублей были переданы на обустройство 22 пляжей по всему региону.

В настоящее время в Казани есть 8 пляжей, на которых купаться запрещено. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Ранее мы писали о том, что на пляжах "Локомотив" и "Нижнее Заречье" в Казани превышение марганца.