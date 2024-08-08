В Казанском триатлоне примут участие 700 спортсменов из 37 регионов РФ

В Казанском триатлоне примут участие 700 спортсменов из 37 субъектов страны. Об этом ProGorodChelny рассказали в TIMERMAN.

Все состоится 10 августа 2024 года, в День физкультурника. Участники на выбор пройдут 3 дистанции.

Самый юный спортсмен гонки - член сборной РТ по триатлону Роман Евграфов. Ему всего 16 лет. Самой возрастной - Хоснулла Сапуков. Ему 68 лет.

Сейчас онлайн-регистрация окончена, однако желающие смогут пройти регистрацию на мероприятие 9 августа 2024 года. Об этом сообщили организаторы.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%. А вот за первые 6 месяцев 2024 года цены на новые машины в РТ в среднем наоборот увеличились на 2%.

Кроме того, мы говорили, что возведение терминала в местном аэропорту в планах начать уже в следующем году.