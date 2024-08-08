Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казанском триатлоне примут участие 700 спортсменов из 37 регионов РФ

Все состоится 10 августа

пресс-служба TIMERMAN

Подписаться в Telegram

В Казанском триатлоне примут участие 700 спортсменов из 37 субъектов страны. Об этом ProGorodChelny рассказали в TIMERMAN.

Все состоится 10 августа 2024 года, в День физкультурника. Участники на выбор пройдут 3 дистанции.

Самый юный спортсмен гонки - член сборной РТ по триатлону Роман Евграфов. Ему всего 16 лет. Самой возрастной - Хоснулла Сапуков. Ему 68 лет.

Сейчас онлайн-регистрация окончена, однако желающие смогут пройти регистрацию на мероприятие 9 августа 2024 года. Об этом сообщили организаторы.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%. А вот за первые 6 месяцев 2024 года цены на новые машины в РТ в среднем наоборот увеличились на 2%.

Кроме того, мы говорили, что возведение терминала в местном аэропорту в планах начать уже в следующем году.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Житель РТ выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры

Важное в РТ

час назад

МТС предупредит татарстанцев об утечках персональных данных

ликвидация тараканов вызвать специалистов

Новости Казани

день назад

Умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер

Интересное в Казани

2 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

ремонт и установка автосигнализации в Новосибирске

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 8 августа ожидается до +27 градусов

Новости Казани

день назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша

Новости Татарстана

день назад

В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату

Новости Татарстана

день назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Новости Казани

день назад

4-метровые шумозащитные экраны закроют вид с моста «Миллениум»
Новости Казани
день назад

22-летняя Алина Загитова показала образы из шоу «Хранитель времени»

Ее партнером на льду станет Дмитрий Соловьев

Новости Казани

29 минут назад

В Казанском триатлоне примут участие 700 спортсменов из 37 регионов РФ

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии

Новости Татарстана

час назад

Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%
В Госдуме против принятия закона, обязывающего ...
Новости Татарстана
9 минут назад

В Госдуме против принятия закона, обязывающего татарстанцев содержать родителей

Новости Казани

2 часа назад

Likee Party зажжет в августе в Казани

Новости Казани

5 часов назад

В аэропорту Казани терминал начнут строить уже в 2025 году

Новости Казани

6 часов назад

Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
У подростков Татарстана хотят забрать питбайки ...
Новости Татарстана
7 часов назад

У подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы на СВО