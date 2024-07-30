В Казани женщина попросила мужа не пить и получила удар ножом

В Казани на ул. Адоратского дама получила удар ножом. Потерпевшая сообщила силовикам, что все случилось из-за бытовой ссоры на 9 этаже.

Пострадавшая попросила супруга перестать пить, однако вместо согласия была ранена в шею и руку. От испуга и боли местная жительница прибежала к своим соседке, они вызвали бригаду скорой и сотрудников полиции.

Пару доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер. Днём, 29 августа , перевернулись 9 вагонов поезда Казань-Адлер. По предварительным данным, пострадали 140 человек, из них 16 находятся в больнице. Причиной страшной трагедии стало дорожное происшествие с Камазом года. Редакция PROKAZAN решила узнать детали ЧП и пообщаться с очевидцами трагедии.

Кроме того, мы говорили, что в Казани запретили экскурсии с аэродрома «Вишневка» из-за отсутствия разрешения.