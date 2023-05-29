В Казани женщина обнаружила на месте захоронения родственников на Арском кладбище могилу незнакомца

На Арском кладбище Казани местная жительница с ужасом обнаружила на месте захоронения своих родственников могилу незнакомца, пишет "Татарстан-24".

Женщина говорит, что пришла навестить могилы свекрови и свекра, но обнаружена, что могилы родни затоптаны, памятник покосился, а там, где была упокоена свекровь, и вовсе свежее захоронение незнакомого ей человека.

"Петр Кузьмич – участник ВОВ, Герой Соцтруда. У него множество медалей и орденов за победу над Германией и Японией. Рядом с ним лежала его жена – Рожкова Валентина", - рассказала Назиля Рожкова о своих захороненных родственниках.

Сейчас тут покоится некто по фамилии Морозов, его никто из семьи не знает, нет таких и среди дальних родственников.

В руководстве погоста ситуацию не комментируют. Женщина написала в исполком Казани, в прокуратуру и намерена просить о расследовании Следком.