2 человека, предварительно, погибло после схода поезда рейса Казань-Адлер

Пассажиры поезда, который сошел с рельсов, поднялись на состав, сейчас им помогают выбраться спасатели. По предварительным данным, 2 человека умерли.

Общее число людей поезда, который следовал из Казани в Адлер - не менее 700 человек. Потерпевших примерно 110.

По информации издания Mash, на грузовом автомобиле, который и стал виновником аварии, висит 31 штраф с начала текущего года. В целом, сумма штрафов — 350 тысяч рублей.

В настоящее время, Следственный комитет возбудил дело. Напомним, все случилось в Волгоградской области.

Ранее мы писали о том, что житель Татарстана спровоцировал массовое дорожное происшествия в Ульяновской области из 8 машин. Дорожное происшествие из 6 легковых автомобилей и 2 грузовиков, по предварительным данным, спровоцировал именно житель Татарстана.

Кроме того, мы говорили, что 50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране.