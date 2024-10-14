В Казани заметили яркую комету

Казанцы увидели в звёздном небе редкое космическое тело С/2023 А3. Фотографии появились в социальных сетях.

Эта комета передвигается по слабо-гиперболической орбите, она совершает один оборот вокруг Солнца за 80 тыс. лет, и, вероятно, будет одной из самых ярких комет за последнее время.

Лучше всего наблюдать за кометой после 18:30. На месте наблюдения не должно быть зданий, деревьев и холмов. Комету можно будет увидеть, как с биноклем и телескопом, так и без специальных приспособлений. Об этом рассказали в телеграм-канале «КазанДА».

Ранее мы писали о том, что телеведущая из региональной столице Республики Татарстан победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024». Об этом она написала в своих социальных сетях. Отметим, что это не первый конкурс для Динары Вургафт. Ранее она побеждала в 2014 году на конкурсе «Мисс Татарстан».