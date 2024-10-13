Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»

Казанская телеведущая Динара Вургафт стала победительницей конкурса «Миссис Россия International 2024». Об этом она написала в своих социальных сетях.

Помимо Вургафт на конкурсе Казань представляли Екатерина Биккинина и Альбина Каменецкая.

Отметим, что это не первый конкурс для Динары Вургафт. Ранее она побеждала в 2014 году на конкурсе «Мисс Татарстан». На тот момент она носила фамилию Акбашева. Теперь телеведущая представит Россию на мировом конкурсе «Миссис International».