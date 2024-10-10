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В Казани задержали осужденного после побега из зала суда

Мужчине назначили 8 месяцев исправительной колонии

pixabay.com

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В региональной столице Республики Татарстан правоохранители задержали мужчину, который сбежал из зала суда в ходе вынесения приговора. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказал источник.

Не так давно говорилось, что 30-летний Станислав скрылся из зала Московского районного суда. На заседание фигурант пришел самостоятельно — ранее его не арестовывали. После оглашения приговора, он убежал.

Мужчине назначили 8 месяцев исправительной колонии. В настоящее время ему грозит уголовное дело после побега.

Стали известны подробности побега из зала суда в региональной столице Республики Татарстан.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона. Выяснилось, что перед преступными действиями мужчины не раз заходили в ювелирный салон и смотрели, где находятся входы и выходы, а также камеры в ТЦ.

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