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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона

Выяснилось, что перед преступными действиями му...

pixabay.com

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В РТ 3 иностранцев будут судить за то, что они ограбили ювелирный салон в Заинске. Мигранты украли украшения на сумму 4,5 млн рублей. Об этом рассказали в МВД по Татарстану.

Выяснилось, что перед преступными действиями мужчины не раз заходили в ювелирный салон и смотрели, где находятся входы и выходы, а также камеры в ТЦ.

До ограбления граждане других государств купили монтировки, мешок и одежду. Краденное они продали в Москве и разделили средства на всех. Дело было направлено в суд, сейчас фигуранты под стражей.

Ранее мы писали о том, что безработного жителя Набережных Челнов задержали за отправку данных спецслужбам Украины. Уроженца Республики Татарстан хотел получить деньги за передачу информации о важных объектах инфраструктуры. Сейчас сотрудники полиции рассматривают вопрос о возбуждении дела.

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