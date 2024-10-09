В Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона

В РТ 3 иностранцев будут судить за то, что они ограбили ювелирный салон в Заинске. Мигранты украли украшения на сумму 4,5 млн рублей. Об этом рассказали в МВД по Татарстану.

Выяснилось, что перед преступными действиями мужчины не раз заходили в ювелирный салон и смотрели, где находятся входы и выходы, а также камеры в ТЦ.

До ограбления граждане других государств купили монтировки, мешок и одежду. Краденное они продали в Москве и разделили средства на всех. Дело было направлено в суд, сейчас фигуранты под стражей.

Ранее мы писали о том, что безработного жителя Набережных Челнов задержали за отправку данных спецслужбам Украины. Уроженца Республики Татарстан хотел получить деньги за передачу информации о важных объектах инфраструктуры. Сейчас сотрудники полиции рассматривают вопрос о возбуждении дела.