В Казани водитель Газели снес 17 летнего парня

Молодой человек перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора и оказался сбит грузовым автомобилем. Водитель сообщил, что не увидел парня, который выскочил из-под общественного транспорта.

Потерпевшего подняли и проводили в магазин, там ему дали выпить воду. Свидетели рассказали, что удар был сильный, пешеход пролетел пару метров, и ударился головой. Бригада скорой помощи диагностировали у пострадавшего перелом руки. Водитель Газели шокирован.

Ранее мы писали о том, что в Казани пожарные спасли 2 детей из закрытого коллектора. Оказалось, в ловушке оказались 2 мальчика, которые спустились в коллектор на спор. Проблема была в том, что огромная чугунная крышка люка внезапно закрылась.

Кроме того, мы говорили, что из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка. Потерпевшую увезли в медицинское учреждение на катере скорой.