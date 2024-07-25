В Казани пожарные спасли 2 детей из закрытого коллектора

Сообщение о 2 детей, которые забрались в колодец и не могли самостоятельно выбраться, поступило с ул. Авангардной. Об этом изданию «Татар-информ» сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

На месте спасатели вскрыли люк и освободили любопытных ребят.

Оказалось, в ловушке оказались 2 мальчика, которые спустились в коллектор на спор. Проблема была в том, что огромная чугунная крышка люка внезапно закрылась. В результате, несовершеннолетние не могли сами выйти на поверхность.

К счастью, колодец был не глубокий, без воды и газа.

Ранее мы писали о том, что из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка. Окровавленного ребенка увидели подростки, которые прогуливались около жилого дома где был найден ребенок.

Кроме того, мы говорили, что 2-летняя девочка выпала из окна 5 этажа общежития в Зеленодольске и выжила.