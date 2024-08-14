В Казани власти ищут место для генерального консульства Китая

В Казани власти ищут территорию организации генерального консульства Китая. В настоящее время оно находится в строении на ул. Подлужной.

Такой вопрос обсуждался не так давно на совещании. Ведомства Российской Федерации и Китайской Народной Республики работают над межправительственным соглашение о предоставлении участков земли для организации консульств РФ и Китая в Ухане и региональной столице Татарстана. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель».

Кроме того, мы говорили, что метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане. Руководитель отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина сообщила ТНВ что, сейчас республика в центре циклона. В скорые дни в регионе ожидаются грозы и сильный ветер.