В Казани вдова бойца СВО Ляйсан не могла похоронить мужа из-за 51 тысячи рублей

В Казани жена умершего военного, который погиб в зоне СВО, около месяца не могла похоронить супруга из-за денег. У женщины попросили примерно 50 тысяч рублей за перевозку тела, пишет 116.ру.

По информации портала, доброволец Владимир Ямбатров 2 раза был в зоне спецоперации.

Вдова Ляйсан сообщила, что ее возлюбленного на фронте беспокоила грыжа. Оперировали военного в полевых условиях, из-за чего у него появился сепсис.

Татарстанка рассказала, что какое-то время не знала, что с мужем. Когда она нашла его в московской больнице, у него уже не было прямой кишки, кругом находились трубки.

Вдове заявили, что доставят бойца к похоронам, вот только неизвестный юрист принялся просить 51 тысячу рублей за перевозку. Позже с местной жительницей связался военный округ, денежные средства нашлись, и только через месяц участника спецоперацтт удалось похоронить.