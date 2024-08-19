В Казани в 40 лет погиб сотрудник центра медицины катастроф Николай Трофимов

В региональной столице Республике Татарстан 18 августа 2024 года, погиб работник оперативно-диспетчерского отдела местного центра медицины катастроф. Николаю Трофимову было всего 40 лет.

Его коллеги рассказали, что мужчина был самым настоящим другом, хорошим специалистом и организатором.

Прощание с умершим состоится уже завтра 20 августа 2024 года, в Республиканском бюро судмедэкспертизы на Сибирском тракте в Казани. Начало прощания будет в 10:30.

Ранее мы писали о том, что казанец Тимур Бикбулатов, который в 2016 году победил в шоу «Взвешенные люди», скончался. Мужчине было всего 38 лет. Об этом говорится в социальной сети «ВКонтакте».

Еще 16 августа, у него на странице была опубликована фотография с текстом: «Помним, любим, скорбим...».

Напомним, всего за 16 недель при участии в шоу местный житель похудел на 54 килограмма.