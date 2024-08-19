38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Казанец Тимур Бикбулатов, который в 2016 году победил в шоу «Взвешенные люди», скончался. Мужчине было всего 38 лет. Об этом говорится в социальной сети «ВКонтакте».

Еще 16 августа, у него на странице была опубликована фотография с текстом: «Помним, любим, скорбим...».

Всего за 16 недель при участии в шоу местный житель похудел на 54 килограмма. Через некоторое время он устроился тренером в фитнес-центр Казани, местный житель помогал другим людям сбрасывать вес.

В настоящее время официальных причин гибели мужчины пока не сообщаются. По информации его супруги Олеси, Бикбулатов еще работал в такси. Внезапно, ему стало нехорошо за рулем автомобиля. Тимур остановился и после прямо в авто потерял сознание. Жена говорит, что это была остановка сердца, пишет 59.ру.

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