В Казани утром 21 августа поезд насмерть сбил пешехода

Страшное дорожное происшествие случилась утром 21 августа 2024 года, напротив дома на ул. Каучуковая, 5 около станции «Тихорецкая». Мужчина оказался под поездом. К сожалению, он скончался на месте.

В настоящее время на месте трудились сотрудники полиции. Обстоятельства смерти умершего и его личность выясняются, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что житель Казани умер после капельницы от похмелья за 8 тысяч рублей.

Как рассказала жена умершего, она увидела обычную рекламу капельниц с витаминами. У женщины были отëки после родов и захотела сходить к специалисты. Вместе с ней пошел и супруг. Косметолог пришла домой к пациентам и просто вколола раствор за 8 тыс. рублей. При этом, она не спросила, что беспокоит пару. Женщине позже стало легче, а вот мужчину госпитализировали. Как он выглядел перед смертью?