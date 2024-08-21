В Казани утром 21 августа поезд насмерть сбил пешехода
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Страшное дорожное происшествие случилась утром 21 августа 2024 года, напротив дома на ул. Каучуковая, 5 около станции «Тихорецкая». Мужчина оказался под поездом. К сожалению, он скончался на месте.
В настоящее время на месте трудились сотрудники полиции. Обстоятельства смерти умершего и его личность выясняются, пишет KazanFirst.
Ранее мы писали о том, что житель Казани умер после капельницы от похмелья за 8 тысяч рублей.
Как рассказала жена умершего, она увидела обычную рекламу капельниц с витаминами. У женщины были отëки после родов и захотела сходить к специалисты. Вместе с ней пошел и супруг. Косметолог пришла домой к пациентам и просто вколола раствор за 8 тыс. рублей. При этом, она не спросила, что беспокоит пару. Женщине позже стало легче, а вот мужчину госпитализировали. Как он выглядел перед смертью?
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