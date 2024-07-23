В Казани столб с проводами упал на бампер Hyundai

Все случилось ночью на пересечении ул. Фучика и Минской в Казани. На территории рухнул столб с проводами. Как итог, оказалась повреждена машина.

Водитель поврежденного Hyundai в это время стоял в пробке и ждал, когда загорится зелёный свет светофора. Столб повредил бампер и крышу.

Сейчас неизвестно, кто именно возместит ущерб мужчине. Движение на этом участке было парализовано, пока специалисты работали на месте, пишет Татарстан 24.

Причины падения объекта официально пока никто не прокомментировал.

Ранее мы писали о том, что в Казани грузовик насмерть сбил 16-летнего подростка. Об этом рассказали Госавтоинспекции по Республики Татарстан.

Кроме того, мы говорили, что скорая медицинская помощь не успела спасти человека. Курьер, которого сбил грузовик на улице Гвардейской, скончался на месте дорожного происшествия.