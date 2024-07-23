В Казани грузовик насмерть сбил 16-летнего подростока

Вчера, 22 июля 2024 года, в Казани на ул. Гвардейской случилась жуткая авария.

Напомним, в понедельник 21-летний водитель грузового автомобиля сбил несовершеннолетнего, который переезжал дорогу на разрешающий цвет светофора. Известно, что погибший ехал на электрическом самокате.

Как итог, в ходе дорожного происшествия он умер. Известно, что парню было всего 16 лет. Об этом рассказали Госавтоинспекции по Республики Татарстан.

Ранее мы писали о том, что скорая помощь не успела спасти человека. Курьер, которого сбил грузовик на улице Гвардейской, скончался на месте дорожного происшествия. Водитель самосвала не заметил самокатчика, а очевидцы говорят, что погибший не спешился на пешеходном переходе. Видео.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 21 июля 2024 года, на свадьбе произошла массовая драка.