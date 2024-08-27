В Казани сбили мужчину, который был на электровелосипеде
В Казани произошел наезд на велосипедиста, совершенный водителем иномарки. Инцидент случился на улице Косогорной.
Согласно предварительным данным, водитель модели Hyundai задел 52-летнего мужчину, который двигался на электровелосипеде по проезжей части. Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. У него диагностировали повреждения в области спины.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия, и правоохранительные органы занимаются выяснением деталей данного инцидента.
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