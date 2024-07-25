В Казани с 31 июля по 4 августа пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета-2024»

В период с 31 июля по 4 августа 2024 года, на Кремлевской набережной в Казани состоится фестиваль «Вкус лета-2024». Прийти в это время может любой желающий.

На мероприятии гости и местные жители смогут вкусить мороженое в сладкой вате, московский пломбир и еще один вид со взрывной карамелью, в том числе, попробовать татарское мороженое. Кроме того, на фестивале можно будет послушать музыкальные коллективы, посмотреть на танцы и принять участие в мастер-классах.

Работа площадок: с 11:00 до 22:00.

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