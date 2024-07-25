В Казани с 31 июля по 4 августа пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета-2024»
pixabay.com
В период с 31 июля по 4 августа 2024 года, на Кремлевской набережной в Казани состоится фестиваль «Вкус лета-2024». Прийти в это время может любой желающий.
На мероприятии гости и местные жители смогут вкусить мороженое в сладкой вате, московский пломбир и еще один вид со взрывной карамелью, в том числе, попробовать татарское мороженое. Кроме того, на фестивале можно будет послушать музыкальные коллективы, посмотреть на танцы и принять участие в мастер-классах.
Работа площадок: с 11:00 до 22:00.
Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан будет 11 новогодних праздничных дней.
Кроме того, мы говорили, что Альметьевске власти могут усилить наказания для депутатов, которые не выполняют свою работу. Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань