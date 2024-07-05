В Казани с 15 по 25 июля перекроют участок проспекта Ямашева

В период с 15 по 25 июля 2024 года, в Казани специалисты ограничат движение транспорта на участке пр. Ямашева — в районе перекрестка на Адоратского будут проводить ремонт межрельсового настила. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства региональной столицы.

На сайте администрации Казани сообщили, что территория будет перекрыта с 22:00 до 6:00 с 15 по 25 июля.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане бойцу специальной военной операции предлагали купить медаль на Wildberries. Боец служил в батальоне «Алга». 30 июня 2024 года, в зоне СВО прошла церемония награждения военных санитаров в группировки ВС РФ «Центр».