В Казани с 1 по 13 августа выпало 96% месячной нормы осадков

В период с 1 по 13 августа 2024 года, в региональной столице фиксируется высокая влажность. За это время, как рассказали в комитете внешнего благоустройства города, выпало уже 52 миллиметра осадков при ежемесячной норме - 54 мм. По этой причине жители и синоптики переживают.

По информации метеорологов, осадки будут выпадать и после вторника, что может стать причиной переувлажнения почвы и неблагоприятно повлиять на урожай. Власти Казани принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить наводнения и уменьшить ущерб от дождей.

Ранее мы писали о том, что торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены. Пострадавшие точки находятся на цокольном этаже. Сотрудники сообщили, что это вероятно уже 10 потоп лишь за это лето.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами.