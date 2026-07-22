Стоимость электроэнергии в Японии взлетела до рекорда за три года

Цены на электроэнергию в Японии побили трехлетний рекорд. В среду стоимость киловатт-часа с поставкой «на день вперед» достигла 24,78 иены (около $0,15). Это на 24% выше, чем неделей ранее, сообщает Японская биржа электроэнергии.

Причина — аномальная жара. В Токио столбики термометров подобрались к 37 градусам, что значительно выше нормы для этого времени года. Метеорологи обещают кратковременное снижение температуры в выходные, но уже к началу следующей недели жара вернется.

К погодному фактору добавился экономический. Курс иены рухнул до минимума с 1986 года — ниже 163 иен за доллар. Япония сильно зависит от импорта газа и угля для генерации электричества, поэтому ослабление национальной валюты ударило по кошелькам потребителей.

Усугубила ситуацию и спотовая цена на сжиженный природный газ. Во вторник она подскочила до $21,61 за миллион британских тепловых единиц — максимум с конца марта.