В Казани прошёл благотворительный турнир по гольфу

В Казани состоялся третий благотворительный турнир по гольфу под названием "Ак Чечеклэр". Мероприятие собрало участников не только из различных регионов России, но и из-за границы. Турнир прошел в дружеской атмосфере, уже ставшей традицией для многих участников.

Собранные средства на этот раз будут направлены на создание специального мини-гольф поля для подопечных хосписа "Наташа". Участвовали не только профессиональные гольфисты, но и представители разных сфер, включая олимпийских чемпионов, политиков и медицинских работников.