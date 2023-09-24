В Казани построят марину на 300 яхт

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор корпорации развития территорий ТУРИЗМ.РФ Сергей Суханов провели встречу, на которой обсудили реализацию амбициозного проекта - круглогодичного курорта «Казань марина».

Одним из ключевых моментов обсуждения было строительство первой на Волге яхтенной марины способной вместить до 300 судов. Реализация проекта позволит создать более 2000 новых рабочих мест. Это даст заметный толчок для экономического развития региона.

Всего на площади 72,8 гектара будут построены девять инвестиционных лотов, включающих в себя различные гостиничные объекты. Этот новый курорт станет ключевой точкой на межрегиональном туристическом маршруте «Великий Волжский путь». Информацию об этом подтвердила пресс-служба корпорации, ответственной за развитие и поддержку туристического сектора.