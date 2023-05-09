В Казани появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны

На 40 билбордах Казани разместили портреты героев Великой Отечественной войны

Казань присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». На 40 билбордах города изобразили участники Великой Отечественной войны, чья жизнь связана со столицей Татарстана. На портретах можно увидеть Героев Советского Союза Бориса Кузнецова, Федора Баталова, Максима Дмитриева, дважды ставшего Героем Советского Союза Николая Столярова.

Отметим, что билборды расположены на Горьковском шоссе, улице Залесной, улице Краснокошайской, улице Ф.Амирхана, улице Чистопольской, проспекте Ямашева, на Мамадышском тракте, проспекте Победы, улице Космонавтов, Оренбургском тракте, улице Р.Зорге, улице Х.Мавлютова и на улице Ю.Фучика.