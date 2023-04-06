В Казани по подозрению в крупном мошенничестве задержан директор ипподрома Марат Гильфанов

В Казани правоохранители задержали руководителя ипподрома Марата Гильфанова, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "РВ".

Гильфанов был арестован сразу после того, как в его доме прошли обыски. А уголовное дело было возбуждено около месяца назад.

Официальных комментариев от правоохранителей пока не было, но сообщается, что дело может иметь отношение к растрате бюджетных субсидий на приобретение породистых скакунов для участия в скачках и конкурсах. Не досчитались порядка 9 миллионов рублей.

