В РТ прохлада сохранится до 30 июля

В регионе до конца июля 2024 года, продолжится прохладная погода. Температура ожидается на 2 градуса ниже положенной нормы. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ. Так, в республике будет +20,3 градуса и +20,9 градуса в Казани.

Кроме того, метеорологи предупреждают о грозе, граде, порывистом ветре и тумане уже сегодня, 22 июля 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.