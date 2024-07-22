Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В РТ прохлада сохранится до 30 июля

Метеорологи предупреждают о грозе

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В регионе до конца июля 2024 года, продолжится прохладная погода. Температура ожидается на 2 градуса ниже положенной нормы. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ. Так, в республике будет +20,3 градуса и +20,9 градуса в Казани.

Кроме того, метеорологи предупреждают о грозе, граде, порывистом ветре и тумане уже сегодня, 22 июля 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Новости Казани

20 часов назад

Туристы из Казани застряли в Турции

выведение плесени

Новости Татарстана

22 часа назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Казани

день назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

бмс массаж лица в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Паша Техник извинился за отмену концерта в Казани

Новости Казани

день назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 22 июля будут дождь и град
Новости Казани
3 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Казани

4 минуты назад

В Казани планируют установить еще светофоры на 5 участках дорог

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ прохлада сохранится до 30 июля

Новости Казани

39 минут назад

В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы

Новости Татарстана

3 часа назад

Автобус влетел в столб на улице Танковой
От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом
Новости Татарстана
6 часов назад

От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на пр. Победы затопило дорогу

Новости Казани

4 часа назад

На Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель

Новости Казани

5 часов назад

Казанцам напомнили о запрете находиться на фонтанах
Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани
Новости Казани
2 дня назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани