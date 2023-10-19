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В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена

В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена

Фото: социальные сети

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Несколько участков и жилых помещений в Казани планируют изъять для строительства второй ветки метрополитена. Речь о помещениях на Фучика, Железнодорожников, Кул Гали.
Информация об этом появилась в сборнике документов исполкома столицы Татарстана.

На улице Железнодорожников изымут квартиры № 4 и № 5, а также комнаты в квартирах № 3, 6 и 8, а на улице Фучика — земельный участок площадью 80,92 кв. м с объектом недвижимости площадью 40 кв. м.

Участок в 128 квадратных метров интересует на Кул Гали, как и тогговый павильончик площадью 45,2 квадратных метра.
МКД №№ 153, 155, 157, 159 на улице Приволжской признали аварийными, их снесут, а участок у дома № 155 также будет изъят для строительства ветки метро.

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