В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена

Несколько участков и жилых помещений в Казани планируют изъять для строительства второй ветки метрополитена. Речь о помещениях на Фучика, Железнодорожников, Кул Гали.

Информация об этом появилась в сборнике документов исполкома столицы Татарстана.

На улице Железнодорожников изымут квартиры № 4 и № 5, а также комнаты в квартирах № 3, 6 и 8, а на улице Фучика — земельный участок площадью 80,92 кв. м с объектом недвижимости площадью 40 кв. м.

Участок в 128 квадратных метров интересует на Кул Гали, как и тогговый павильончик площадью 45,2 квадратных метра.

МКД №№ 153, 155, 157, 159 на улице Приволжской признали аварийными, их снесут, а участок у дома № 155 также будет изъят для строительства ветки метро.

