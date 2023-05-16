В Казани отреставрируют руины дома, в котором жил Ленин - тут будет жилье бизнес-класса

В Казани принято решение отреставрировать флигель на территории усадьбы Ростовой. На первом этаже тут когда-то жил студент Казанского университета и будущий вождь революции Владимир Ленин.

Дом восстановят, тут будет жилье с квартирами бизнес-класса.

Проект был одобрен Управлением госэкспертизы РТ, после чего документацию направили на согласование в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Владеет старинным домом и флигелем Андрей Петриченко. Собственник хочет сделать трехэтажный дом общей площадью 1 212,4 кв. метра и строительным объемом 4 тыс. кв. метров, отмечает "Реальное время".

