В Казани огонь в квартире на улице Тэцевской потушили

Серьезное возгорание в доме на улице Тэцевской в Казани произошло 8 августа 2024 года.

Местных жителей быстро вывели на свежий воздух. К счастью, огонь уже потушен.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в комнате в 20 кв. метров. Владелица квартиры всё же находилась дома в это время. Она пыталась самостоятельно потушить огонь, однако лишь надышалась дымом. От госпитализации потерпевшая отказалась, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что сын знаменитого бывшего хоккеиста казанского хоккейного клуба "Ак Барса" в реанимации. Всё произошло 6 августа 2024 года, в Московской области. Артем не справился с управлением.

Кроме того, мы говорили, что у подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы в зону специальной военной операции. В 2024 число дорожных происшествий с такими видами транспорта выросло.