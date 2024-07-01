В Казани огонь уничтожил сарай и дерево

В садовом товариществе Капо-5 в Казани загорелся сарай. Все произошло на даче. По предварительной информации, пламя уничтожило не только его, но и дерево.

Местные жители не дали огню дальше распространиться по участку и локализовали пожар до прибытия спасателей. Когда сотрудники МЧС прибыли в товарищество, они потушили пламя полностью.

Причины возгорания сейчас неизвестны. Хозяин участка думает, что это мог бы быть поджог, потому что других видимых причин появления пожара не зафиксировано. По этому факту специалисты уже начали расследование, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок. Напомним, что в результате дорожного происшествия пострадали 4 человека, в частности несовершеннолетний. Всех их госпитализировали в медицинское учреждение.