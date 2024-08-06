В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно

Рифат Ганибаев виновен в мошенничестве. Напомним, бывший чиновник занимался закупкой подгузников и пеленок для людей с ОВЗ.

Приговор был вынесен экс-депутату Государственного совета Татарстана и главе Общества людей с ОВЗ Рифату Ганибаеву за при закупке необходимых товаров на сумму больше 1,5 млн рублей.

Как итог, фигурант получил 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

По информации следствия, в 2018 году руководитель фабрики «Картонажно-полиграфические изделие» Рифат подписал с Фондом социального страхования документы на 88 млн. Компания должна была поставить инвалидам средства гигиены, различные пеленки и подгузники, вот только люди ничего не получили.

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