В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно
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Рифат Ганибаев виновен в мошенничестве. Напомним, бывший чиновник занимался закупкой подгузников и пеленок для людей с ОВЗ.
Приговор был вынесен экс-депутату Государственного совета Татарстана и главе Общества людей с ОВЗ Рифату Ганибаеву за при закупке необходимых товаров на сумму больше 1,5 млн рублей.
Как итог, фигурант получил 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.
По информации следствия, в 2018 году руководитель фабрики «Картонажно-полиграфические изделие» Рифат подписал с Фондом социального страхования документы на 88 млн. Компания должна была поставить инвалидам средства гигиены, различные пеленки и подгузники, вот только люди ничего не получили.
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