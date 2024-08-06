Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно

Напомним, бывший чиновник занимался закупкой по...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Рифат Ганибаев виновен в мошенничестве. Напомним, бывший чиновник занимался закупкой подгузников и пеленок для людей с ОВЗ.

Приговор был вынесен экс-депутату Государственного совета Татарстана и главе Общества людей с ОВЗ Рифату Ганибаеву за при закупке необходимых товаров на сумму больше 1,5 млн рублей.

Как итог, фигурант получил 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

По информации следствия, в 2018 году руководитель фабрики «Картонажно-полиграфические изделие» Рифат подписал с Фондом социального страхования документы на 88 млн. Компания должна была поставить инвалидам средства гигиены, различные пеленки и подгузники, вот только люди ничего не получили.

Ранее мы писали о том, что полицейские Республики Татарстан проводят проверку после жестокого обращения с животным.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

сетка на вытяжку на кухню от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

перетяжка подлокотника в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Казани

18 часов назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Новости Казани

23 часа назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро

Новости Казани

23 часа назад

В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками
Новости Татарстана
19 часов назад

2 спортсмена из РТ взяли золото и бронзу на Кубке РФ по спортивной гимнастике

Об этом рассказали в Министерстве спорта по Тат...

Новости Казани

4 минуты назад

Певица МакSим из Казани продает свой Maybach

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

Новости Казани

29 минут назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно

Новости Казани

59 минут назад

Из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
17 часов назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Новости Казани

час назад

В казанской филармонии пройдет ремонт

Важное в РТ

17 часов назад

«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Новости Татарстана

19 часов назад

Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе
Стоматолог, которая вылечила три поколения каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 
3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участие...
Новости Татарстана
18 часов назад

3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане