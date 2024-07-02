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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани на улице Латышских Стрелков потушили пожар в 9-этажке

Выяснилось, что очаг возгорания находился на 8 этаже

pixabay.com

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В доме на улице Латышских Стрелков, 33 в Казани произошел пожар в квартире. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Выяснилось, что очаг возгорания находился на 8 этаже 9-этажного жилого дома. На место быстро прибыли спасатели, которые потушили огонь. Известно, что потерпевших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда.

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