В Казани на улице Латышских Стрелков потушили пожар в 9-этажке
pixabay.com
В доме на улице Латышских Стрелков, 33 в Казани произошел пожар в квартире. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Выяснилось, что очаг возгорания находился на 8 этаже 9-этажного жилого дома. На место быстро прибыли спасатели, которые потушили огонь. Известно, что потерпевших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань