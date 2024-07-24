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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани на овощебазе незаконно работали 23 мигранта

На строительной площадке ЖК в Нижнекамске незак...

pixabay.com

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В Татарстане силовики организовали рейды по обнаружению нарушителей. Как итог, на овощебазе в Казани было зафиксировано 23 мигранта, а на строительной площадке ЖК в Нижнекамске - 9 иностранцев. Все они работали незаконно.

Все было составлено 37 протоколов о правонарушениях по самым разным статьям.

Судебные органы республики решили выдворить некоторых нарушителей закона. Казанский суд постановил выдворить на принудительной основе 8 мигрантов из страны, а Нижнекамский суд попросил еще 6 человек самим покинуть РФ.

Ранее мы писали о том, что председатель Следственного управления Следственного комитета России Александр Бастрыкин расследует драку с участием мигрантов в Набережных Челнах.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка. Свидетели рассказали, что на месте было много иностранных специалистов.

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