Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Напомним, долгострой на улице Маяковского возво...

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У долгостроя, который находится на ул. Маяковского в региональной столице Республике Татарстан, снесут башню.

Такое решение было принято в отношении здания №21. Его уже поддержал Раис региона Рустам Минниханов, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Строение совсем не нравится руководству столицы и архитекторам. Некоторые выступают за снос дома, вот только квартиры там уже приобретены. По этой причине власти согласны на небольшое изменение фасада и снос башни.

Напомним, долгострой на улице Маяковского возводят с 2004 года. Когда следовало вводить его в работу, оказалось, что строение просто не соответствует проекту — организация сделала и продала лишние этажи.

Ранее мы писали о том, что на улице Воровского в Казани уже с 11 ноября 2024 года, временно перенесут остановку и перекроют заезд к дому.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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