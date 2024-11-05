В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

У долгостроя, который находится на ул. Маяковского в региональной столице Республике Татарстан, снесут башню.

Такое решение было принято в отношении здания №21. Его уже поддержал Раис региона Рустам Минниханов, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Строение совсем не нравится руководству столицы и архитекторам. Некоторые выступают за снос дома, вот только квартиры там уже приобретены. По этой причине власти согласны на небольшое изменение фасада и снос башни.

Напомним, долгострой на улице Маяковского возводят с 2004 года. Когда следовало вводить его в работу, оказалось, что строение просто не соответствует проекту — организация сделала и продала лишние этажи.

Ранее мы писали о том, что на улице Воровского в Казани уже с 11 ноября 2024 года, временно перенесут остановку и перекроют заезд к дому.