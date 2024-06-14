В Казани на День молодежи 29 июня выступит певица Ольга Серябкина

Один из главных гостей Дня молодежи 29 июня в Казани будет певица Ольга Серябкина. Артистка выступит в экстрим-парке «УРАМ».

На фестивале пройдут соревнования по стритболу, теннису, самокату, воркауту, роликам, паркуру, волейболу и джиу-джитсу. Кроме того, в парке состоится чемпионат РФ по BMX и чемпионат РТ по баскетболу 3х3. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства молодежи Татарстана.

В финале праздника ожидается выступление Ольги Серябкиной. Кроме того, на сцену выйдут местные артисты и диджеи. Заявку на участие можно подать до 14 июня включительно на сайте.

Фестиваль начнется в 10 утра.

Вход бесплатный, но перед этим следует пройти предварительную регистрацию на сайте. Там появится основная программа праздника. Подробная информация фестиваля будет опубликована в телеграм-канале «День молодёжи | Татарстан» и в ВК «Молодежь Татарстана».

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