В Казани на День молодежи 29 июня выступит певица Ольга Серябкина
Dmitry Rozhkov/Википедия
Один из главных гостей Дня молодежи 29 июня в Казани будет певица Ольга Серябкина. Артистка выступит в экстрим-парке «УРАМ».
На фестивале пройдут соревнования по стритболу, теннису, самокату, воркауту, роликам, паркуру, волейболу и джиу-джитсу. Кроме того, в парке состоится чемпионат РФ по BMX и чемпионат РТ по баскетболу 3х3. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства молодежи Татарстана.
В финале праздника ожидается выступление Ольги Серябкиной. Кроме того, на сцену выйдут местные артисты и диджеи. Заявку на участие можно подать до 14 июня включительно на сайте.
Фестиваль начнется в 10 утра.
Вход бесплатный, но перед этим следует пройти предварительную регистрацию на сайте. Там появится основная программа праздника. Подробная информация фестиваля будет опубликована в телеграм-канале «День молодёжи | Татарстан» и в ВК «Молодежь Татарстана».
Ранее мы писали о том, что сантехник в Челнах спрыгнул со 2 этажа, так как его не выпускали из квартиры.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань