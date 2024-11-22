На Вишневского 21 ноября собралась пробка из-за ДТП с перевертышем

В региональной столице Татарстана на пересечении ул. Вишневского и Достоевского случилась авария, после которого перевернулась машина, пишет «БИЗНЕС Online». Вокруг дорожного происшествия начала собираться пробка, об этом говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

На месте была скорая. Официальных сведений по количеству потерпевших пока нет.

По сведениям карт, пробки появились на обеих улицах. По ул. Вишневского затор фиксируется в сторону торгового центра «Корстон».

По данным на 20:49: Выяснилось, что в Казани столкнулись автомобили Toyota Hilux и Toyota Camry. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции города. Потерпевших нет.

Ранее мы писали о том, что при аварии 20 ноября на автодороге М-7 в РТ погиб пассажир. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Республики Татарстан.