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3,88 млрд рублей планируют направить на развитие ЖКХ в Казани

Сейчас документ пока не подписан

Екатерина Елисеева

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Казанские власти создали муниципальную программу для развития ЖКХ в 2025–2027 годах.
Ежегодно направляется более 3,88 млрд рублей. Больше всего средств было выделено на 2025 год (1,35 миллиардов рублей), а в другие годы планируется направить по 1,2 млрд рублей.

Комитет ЖКХ каждый квартал должен отчитываться о том, как он исполнил программу и каждый год показывать оценку эффективности проведенных работ. Нужно будет за выделенные деньги провести капремонт 649 домов, поменять 128 километров тепловых сетей, а также подготовить к отопительному сезону 555 котельных.

Сейчас документ пока не подписан, так как он находится на антикоррупционной экспертизе.

Ранее мы писали о том, что проект реставрации Манежа 19 века в Казанском Кремле прошел госэкспертизу. Строение было возведено в 80-х годах 19 века.

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