В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

Сильный пожар начался между улицами Фрунзе и Болотникова. Возгорание на стройке транспортной развязки. По предварительным данным, загорелась газовая труба.

По словам очевидцев, пожар становится только больше. Из-за огня начинают гореть ветки деревьев. Сейчас эвакуируют жителей дома №28 на улице Светлой. Пожарные уже на месте. Подробности произашедшего в Злой Казанец | Жалобы Казань.