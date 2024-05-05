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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

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Сильный пожар начался между улицами Фрунзе и Болотникова. Возгорание на стройке транспортной развязки. По предварительным данным, загорелась газовая труба.

По словам очевидцев, пожар становится только больше. Из-за огня начинают гореть ветки деревьев. Сейчас эвакуируют жителей дома №28 на улице Светлой. Пожарные уже на месте. Подробности произашедшего в Злой Казанец | Жалобы Казань.

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