В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

В Казани, Воронеже, Калининграде, Пензе и во многих других городах России неизвестные стали организовывать необычные каналы. В них они публикуют фотографии несовершеннолетних с нецензурными выражениями и просят деньги за удаление поста. Об этом сообщила Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета.

Помимо фото, мошенники выкладывают личные данные детей, а за удаление требуют 200−350 рублей. Специалист заявила, что она планирует обратиться в Генеральную прокуратуру и призвала банк обратить внимание на такие платежи. Потерпевшим Екатерина Мизулина рекомендует с родителями написать заявление.

Ранее мы писали о том, что из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка.

Кроме того, мы говорили, что 1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Набережных Челнов.