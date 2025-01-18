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В Казани могут появиться еще четыре платные дороги по ГЧП

Министр транспорта Республики Татарстан Фарит Х...

пресс-служба миндортранса РТ

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Министр транспорта Республики Татарстан Фарит Ханифов представил ряд проектов, предусматривающих применение механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП). Примером успешного использования этого подхода стало строительство платной автомобильной магистрали от Алексеевского района до города Альметьевска на основе концессионного соглашения.

В ближайшее время планируется сосредоточить усилия на проектах, связанных с модернизацией дорожной сети и развитием общественного транспорта. Особое внимание будет уделено обновлению трамвайных линий и парка подвижного состава в таких городах, как Набережные Челны и Нижнекамск.

Кроме того, Ханифов подчеркнул важность развития объектов авиационного, железнодорожного и речного транспорта, отметив необходимость применения механизмов ГЧП в этих областях. Среди приоритетных задач – создание объездных дорог вокруг населённых пунктов вдоль региональных магистралей, включая обход посёлка Дербышки, расширение Оренбургского тракта и Горьковского шоссе, а также строительство нового маршрута к населённому пункту Кадышево. Финансирование этих мероприятий предполагается осуществлять за счёт государственной программы "Развитие транспортной системы".

Также обсуждаются перспективы привлечения частных инвестиций для установки зарядных станций и приобретения электробусов в городе Зеленодольске. Помимо этого, рассматривается возможность создания посадочной площадки "Мингер" в Сабинском районе в рамках федеральной программы "Развитие региональных аэропортов".

Ещё одной важной задачей является привлечение частного капитала для возведения железнодорожных логистических комплексов, причалов для маломерных судов и речных грузовых терминалов.

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