В Казани могут появиться еще четыре платные дороги по ГЧП
пресс-служба миндортранса РТ
Министр транспорта Республики Татарстан Фарит Ханифов представил ряд проектов, предусматривающих применение механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП). Примером успешного использования этого подхода стало строительство платной автомобильной магистрали от Алексеевского района до города Альметьевска на основе концессионного соглашения.
В ближайшее время планируется сосредоточить усилия на проектах, связанных с модернизацией дорожной сети и развитием общественного транспорта. Особое внимание будет уделено обновлению трамвайных линий и парка подвижного состава в таких городах, как Набережные Челны и Нижнекамск.
Также обсуждаются перспективы привлечения частных инвестиций для установки зарядных станций и приобретения электробусов в городе Зеленодольске. Помимо этого, рассматривается возможность создания посадочной площадки "Мингер" в Сабинском районе в рамках федеральной программы "Развитие региональных аэропортов".
Ещё одной важной задачей является привлечение частного капитала для возведения железнодорожных логистических комплексов, причалов для маломерных судов и речных грузовых терминалов.
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