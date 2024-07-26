В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

В Казани мама 35-летнего осужденного хотела отдать ему в исправительную колонию №2 мармелад и конфеты с наркотиками. По данным экспертизы, внутри действительно были наркотические вещества. Об этом рассказали в УФСИН РФ по РТ, которые не остановили женщину.

Дама была доставлена в отделение полиции. Всего она планировала передать 165,54 грамма.

По информации специалистов, мужчина сидит в колонии по части 2 статьи 228 УК РФ.

Ранее мы писали о том, что стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Набережных Челнах Татарстана. Прокуратура в Челнах организовала проверку после случившегося.

Кроме того, мы говорили, что в Казани около торгового центра KazanMalla цыгане бросались тапочками. Силовики приехали на место после сообщения о потасовке. Они выяснили, что ссора случилась между 2 компаниями мужчин. В настоящее время обстоятельства конфликта устанавливаются.