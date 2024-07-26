В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Сотрудники полиции в Казани задержали 4 человек, которые принимали участие в скандале около Торгового центра «KazanMall», пишет «Бизнес Онлайн».

Силовики приехали на место после сообщения о потасовке. Они выяснили, что ссора случилась между 2 компаниями мужчин, которые бросали друг в друга тапки. После такого охранники вызвали правоохранителей.

Задержанных перевезли в отделение полиции. В настоящее время обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что ночью 21 июля 2024 года, в Приволжском районе Казани случилась массовая потасовка около кафе «1001 ночь». Свидетели рассказали, что на месте было много иностранных специалистов.

Люди, которые живут недалеко от питейного заведения, жалуются на частые беспорядки. Жители не могут ночью спать, а днем выпускать детей одних из дома.