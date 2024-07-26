Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Задержанных перевезли в отделение полиции

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Сотрудники полиции в Казани задержали 4 человек, которые принимали участие в скандале около Торгового центра «KazanMall», пишет «Бизнес Онлайн».

Силовики приехали на место после сообщения о потасовке. Они выяснили, что ссора случилась между 2 компаниями мужчин, которые бросали друг в друга тапки. После такого охранники вызвали правоохранителей.

Задержанных перевезли в отделение полиции. В настоящее время обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что ночью 21 июля 2024 года, в Приволжском районе Казани случилась массовая потасовка около кафе «1001 ночь». Свидетели рассказали, что на месте было много иностранных специалистов.

Люди, которые живут недалеко от питейного заведения, жалуются на частые беспорядки. Жители не могут ночью спать, а днем выпускать детей одних из дома.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

дезинсекция квартиры от вшей

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

установка дверных доборов на входную дверь в Москве

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

Новости Татарстана

6 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
9 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной